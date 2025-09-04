الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حكومة الإمارات تشارك في اجتماع الخدمة المدنية بدول «التعاون»

عهود الرومي والوزراء والمسؤولون المشاركون في الاجتماع (من المصدر)
5 سبتمبر 2025 02:16

دبي (الاتحاد)

شاركت حكومة دولة الإمارات في الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت، وترأسه معالي شريدة عبد الله المعوشرجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، بحضور معالي جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون.
ترأّست وفد الدولة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وضم الوفد فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة.
وأكدت معالي عهود الرومي أن اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يمثل منصة سنوية لمشاركة الرؤى وتبادل الأفكار وتعزيز التعاون الخليجي المشترك، في مجال تطوير المواهب الحكومية والكوادر البشرية المتخصصة الممكنة بالمهارات والخبرات، والقادرة على المشاركة الفاعلة في جهود صناعة حكومات المستقبل، مشددة على حرص حكومة دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في تعزيز الشراكة الخليجية الهادفة لترسيخ منظومة مواهب متقدمة، ودعم الكوادر الحكومية للمشاركة في صناعة المستقبل.
وقالت معالي عهود الرومي: إن نتائج ومخرجات الاجتماع، والنقاشات والتجارب التي استعرضها، ستسهم في دعم تنفيذ توجيهات قيادة دول مجلس التعاون بتعزيز منظومة المواهب والموارد البشرية الحكومية، وتمكينها من مواكبة التغيرات المتسارعة عالمياً، وتزويدها بالإمكانات والحلول الكفيلة بتعزيز بيئة العمل الحكومي الجاذبة والحاضنة والممكنة للمواهب، ودعم مبادرات رفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة.

