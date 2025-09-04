الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المرأة والتراث.. مشاركة فاعلة وملهمة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

المرأة والتراث.. مشاركة فاعلة وملهمة في «أبوظبي للصيد والفروسية»
5 سبتمبر 2025 02:17

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، حضوراً نسائياً بارزاً يؤكد استمرارية دور المرأة في خدمة المجتمع والحفاظ على الموروث الثقافي.
وفي جناح «الغدير للحرف الإماراتية»، الذي يعد أحد مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي برزت مشاركة لافتة لعدد من السيدات الإماراتيات اللواتي مارسن الحرف التقليدية مثل، السدو، التلي، الخوص، والصلصال مقدمات قطعاً فنية تعكس العمق الثقافي والتراثي.
وقالت هند المحيربي مديرة إدارة مشروع الغدير، إن مشاركة المشروع في المعرض للعام السابع عشر على التوالي تمثل محطة مهمة، حيث يتم خلالها التعريف بمنتجات الحرفيات والتواصل مع جهات حكومية ومجتمعية مهتمة بالتراث.
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تأهيل وتدريب وتمكين الحرفيات الإماراتيات في الحرف الأساسية لا يقتصر فقط على تمكين النساء اقتصادياً بل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية من خلال إحياء الحرف اليدوية وتقديمها بأسلوب يناسب الذوق العصري.
وأكدت أن المرأة اليوم تواصل الدور الذي قامت به نساء الماضي في نقل التراث وتعليمه للأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن الدعم المؤسسي للحرفيات يعزز استدامة هذا النوع من الإبداع المرتبط بالهوية الوطنية.
وعبرت الفنانة التشكيلية الإماراتية هدى الريامي، عن اعتزازها بالمشاركة السنوية في المعرض منذ دورته الأولى، مشيرة إلى أن هذا الحدث الثقافي يمثل منصة هامة لعرض الفن الإماراتي أمام جمهور واسع من داخل الدولة وخارجها.
وقالت الريامي: إن الفن التشكيلي هو وسيلتي للتعبير عن ارتباطي بالهوية الوطنية، وقدمت لوحات تجسد البيئة التراثية وصوراً للخيول والصقور إلى جانب لوحة ثلاثية الأبعاد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بصوت مدمج يحمل رسالته من الماضي إلى الحاضر.
وأضافت، أن مشاركتها هي دعوة لكل امرأة وفتاة لتكون جزءاً من هذا المشهد الإبداعي، وتترك بصمتها مما يعكس فخر الانتماء وروح الإبداع، لافتة إلى حصولها على جوائز مرموقة خلال مشاركاتها السابقة، معتبرة أن الدعم المؤسسي والمجتمعي للمرأة هو ما يجعلها قادرة على التألق والاستمرار.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
أبوظبي
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
الإمارات
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية بأبوظبي
التراث
التراث الإماراتي
المرأة
المرأة الإماراتية
الموروث الثقافي
الموروث
الموروث الإماراتي
مشروع الغدير للحرف الإماراتية
الحرف الإماراتية
آخر الأخبار
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
علوم الدار
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©