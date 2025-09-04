خليفة بن طحنون: «الصيد والفروسية» يحافظ على الهُوية ويدعم الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، النسخة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يعقد فعالياته حتى 7 سبتمبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي.

واطَّلع معاليه على مجموعة واسعة من المنتجات والمعدات الخاصة بتربية الصقور ورياضتَي الصيد والفروسية، وأثنى على الجهود المبذولة لاستخدام أحدث التجهيزات المتقدِّمة والحلول المبتكَرة في تجسيد الإرث الثقافي لدولة الإمارات، وتلبية احتياجات الصيد والفروسية للمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بفريق تنظيم المعرض، لنجاحه في تقديم حدث بمستوى عالمي، يُسهم في المحافظة على الهُوية الوطنية، ودعم الابتكار، ويؤكِّد مكانة المعرض كمنصة دولية رائدة تستقطب مشاركة عريضة من مختلف أنحاء العالم.