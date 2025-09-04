الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خليفة بن طحنون: «الصيد والفروسية» يحافظ على الهُوية ويدعم الابتكار

خليفة بن طحنون يطلع على منتجات ومعدات رياضتي الصيد والفروسية يرافقه محمد بن خليفة بن طحنون (من المصدر)
5 سبتمبر 2025 02:18

أبوظبي (الاتحاد)
زار معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، النسخة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يعقد فعالياته حتى 7 سبتمبر 2025 في مركز أدنيك أبوظبي. 

واطَّلع معاليه على مجموعة واسعة من المنتجات والمعدات الخاصة بتربية الصقور ورياضتَي الصيد والفروسية، وأثنى على الجهود المبذولة لاستخدام أحدث التجهيزات المتقدِّمة والحلول المبتكَرة في تجسيد الإرث الثقافي لدولة الإمارات، وتلبية احتياجات الصيد والفروسية للمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بفريق تنظيم المعرض، لنجاحه في تقديم حدث بمستوى عالمي، يُسهم في المحافظة على الهُوية الوطنية، ودعم الابتكار، ويؤكِّد مكانة المعرض كمنصة دولية رائدة تستقطب مشاركة عريضة من مختلف أنحاء العالم.

خليفة بن طحنون
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
أبوظبي
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
الإمارات
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية بأبوظبي
الصيد والفروسية
