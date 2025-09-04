الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إطلاق الدورة الثالثة لبرنامج القيادة والتصميم في دبي

صورة جماعية لمنتسبي الدورة الثالثة للبرنامج (من المصدر)
5 سبتمبر 2025 02:17

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، انطلاق الدورة الثالثة لـ«برنامج القيادة والتصميم»، بمشاركة 41 منتسباً من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات. يهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التصميم الإبداعي، وتمكين المواهب الوطنية بمهارات وأدوات التفكير والتصميم لتحويل التحديات إلى فرص، ودعم جهاتهم بقدرات التخطيط الاستباقي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وتصميم الخدمات وفق منهجية ترتكز على التفكير التصميمي وخدمة الإنسان.
وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن برنامج القيادة والتصميم يركز بشكل رئيسي على بناء القدرات الوطنية وتعريفها بأهمية تبني التفكير التصميمي في العمل الحكومي، وهو نهج مبتكر يضع الناس واحتياجاتهم في صميم عملية تصميم الخدمات والمنتجات والحلول.
وأضاف: «يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز المشاركين على التعاون في تصميم سيناريوهات مستقبلية في تجربة نوعية تجمع بين الجانب التفاعلي، واكتساب المعرفة والخبرات العملية التي يمكنهم الاستفادة في تطوير أداء مؤسساتهم، وبما يدعم الجهود الرامية للارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع».
ويسهم برنامج القيادة والتصميم بتمكين المشاركين من التفكير بطرق جديدة وابتكارية لقيادة العمل الحكومي بفعالية وقيادة التحول نحو المستقبل بطرق غير تقليدية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو وتطوير الأداء.
وينعقد البرنامج على مدار 13 أسبوعاً، ويتضمن ورش عمل تفاعلية ومحاضرات ملهمة حول مفهوم التفكير التصميمي، وتعزيز الروح القيادية، ويتعرف المشاركون خلالها على تجارب متنوعة قائمة على الإبداع والتفكير المنهجي الهادف لإحداث تغيير إيجابي في حياة الناس.
كما سيتعلم المشاركون في البرنامج استخدام مختلف أدوات ومهارات التفكير التصميمي، وكيفية توظيفها في تنفيذ الخطط المستقبلية، وستتاح لهم فرصة لقاء نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

دبي للمستقبل
دبي
مؤسسة دبي للمستقبل
الإمارات
المواهب الوطنية
آخر الأخبار
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
علوم الدار
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©