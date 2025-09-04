«تريندز»: البحث العلمي بوصلة لتعظيم أثر المبادرات الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن اليوم الدولي للعمل الخيري، يمثل محطة عالمية لتجديد الالتزام بقيم التضامن الإنساني والعطاء المستدام، مشيراً إلى أن هذا النهج الإنساني هو الطريق الأمثل لبناء عالم أكثر استقراراً وتوازناً.

وقال إن الإمارات رسخت موقعها منارة عالمية في العطاء الإنساني، بعدما تجاوزت مساعداتها مئات المليارات من الدراهم، واستفاد منها ملايين الأشخاص.

وأوضح أن البحث العلمي ودور المراكز الفكرية أصبحا اليوم عنصرين حاسمين في تطوير منظومة العمل الخيري، عبر دراسة التجارب الدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في توجيه الجهود نحو أكبر أثر إيجابي.