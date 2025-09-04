الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير عام «زايد الإنسانية»: الإمارات نموذج عالمي مُلهم

محمد عتيق الفلاحي
5 سبتمبر 2025 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات نموذجٌ عالميٌ مُلهمٌ في العمل الخيري، انطلاقاً من إرث العطاء الذي رسَّخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ تواصل الجهات والهيئات والمؤسسات الإماراتية الخيرية المانحة أدوارها المؤسسية والمجتمعية في مجال العمل الخيري لتحسين حياة ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الإمارات كانت سبّاقة في إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني. 

اليوم العالمي للعمل الخيري
مؤسسة زايد الإنسانية
الإمارات
محمد عتيق الفلاحي
محمد الفلاحي
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
العمل الخيري
اليوم الدولي للعمل الخيري
آخر الأخبار
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
علوم الدار
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©