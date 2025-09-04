مدير عام «زايد الإنسانية»: الإمارات نموذج عالمي مُلهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات نموذجٌ عالميٌ مُلهمٌ في العمل الخيري، انطلاقاً من إرث العطاء الذي رسَّخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إذ تواصل الجهات والهيئات والمؤسسات الإماراتية الخيرية المانحة أدوارها المؤسسية والمجتمعية في مجال العمل الخيري لتحسين حياة ملايين الناس في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الإمارات كانت سبّاقة في إنشاء مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني.