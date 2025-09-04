الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

سلطان بن طحنون: العمل الخيري ركيزة راسخة في الإمارات

5 سبتمبر 2025 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية، كنموذج رائد في العطاء الإنساني، مستندة إلى إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من الخير والعطاء قيمة مُتجذّرة في مسيرة الدولة.
وقال معاليه بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري: «يمثل اليوم مناسبة مهمة لاستحضار الجهود الكبيرة، التي يبذلها أبطال الخطوط الأمامية والمؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع، ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة وخارجها».
وأضاف معاليه: «نحن في مكتب فخر الوطن نفخر بالدور الريادي لأبطالنا في مختلف القطاعات، الذين لا يكتفون بحماية المجتمع والارتقاء بصحته وأمنه، بل يمدّون أياديهم بالعطاء والدعم في ميادين الخير كافة».

اليوم العالمي للعمل الخيري
سلطان بن طحنون
الإمارات
العمل الخيري
اليوم الدولي للعمل الخيري
