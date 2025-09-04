سلطان بن طحنون: العمل الخيري ركيزة راسخة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية، كنموذج رائد في العطاء الإنساني، مستندة إلى إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي جعل من الخير والعطاء قيمة مُتجذّرة في مسيرة الدولة.

وقال معاليه بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري: «يمثل اليوم مناسبة مهمة لاستحضار الجهود الكبيرة، التي يبذلها أبطال الخطوط الأمامية والمؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع، ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة وخارجها».

وأضاف معاليه: «نحن في مكتب فخر الوطن نفخر بالدور الريادي لأبطالنا في مختلف القطاعات، الذين لا يكتفون بحماية المجتمع والارتقاء بصحته وأمنه، بل يمدّون أياديهم بالعطاء والدعم في ميادين الخير كافة».