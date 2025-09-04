الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الدولي للاتصال الحكومي» يعلن متحدثي دورته الـ 14

من الدورة السابقة للمنتدى (من المصدر)
5 سبتمبر 2025 02:16

الشارقة (الاتحاد)

كشف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي عن قائمة المتحدثين المشاركين في دورته الرابعة عشرة، التي تعقد يومي 10 و11 سبتمبر 2025، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، حيث تشهد أجندتها أكثر من 110 فعاليات يشارك فيها 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.
وتتوزع فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسية تشمل: الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر. وفي محور الأمن الغذائي متحدثون، منهم الدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة (الإمارات)، وحامد الحامد، المؤسس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غراسيا»، المؤسس، رئيس جمعية رواد الزراعة الإماراتية.
ويبحث محور الاستدامة البيئية التحول نحو مدن أكثر كفاءة وأقل أثراً بيئياً، حيث يشارك الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية.
ويعرض الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، نماذج عملية لتغيير السلوك الحضري، وتشجيع أنماط عيش مسؤولة. 
وفي محور الاقتصاد الأخضر، يقود الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حوار الدبلوماسية الاقتصادية، وبناء الشراكات العابرة للقطاعات لدفع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

محور الصحة
في محور الصحة العامة متحدثون، منهم الشيخة الدكتورة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية في بلدية الشارقة، التي تسلط الضوء على دور المختبرات في الإنذار المبكر وضبط جودة البيئة والغذاء عبر رسائل علمية مبسطة موجهة للجمهور.

الإمارات
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
الشارقة
الاتصال الحكومي
منتدى الاتصال الحكومي
