«صُنَّاع المعرفة» يستعرض الدور المتنامي للإعلام الجديد في تعزيز المنظومة التعليمية

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وأكاديمية الإعلام الجديد، ملتقى صُنّاع المعرفة الذي جمع نخبة من خريجي برنامج صناع المعرفة من معلمين وطلبة في جلسة حوارية مع عدد من القيادات.

حضر الملتقى معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد.

وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على إنجازات مشروع صناع المعرفة، وإبراز التجارب الملهمة في خدمة المنظومة التعليمية.

واستعرضت الجلسة الحوارية أبرز مخرجات برنامج صُنَّاع المعرفة، والذي نجح في مرحلته الأولى بتدريب 77 منتسباً من المعلمين والطلاب، وفي المرحلة الثانية تم تدريب 150 معلماً وطالباً.

وأشادت معالي سارة الأميري، بمخرجات مشروع صناع المعرفة، ودوره الريادي في تحفيز الابتكار في الميدان التربوي وهو ما يعكس عمق المشروع ورسالته التي ارتقت بشغف الطلبة والمعلمين ومهاراتهم على حد سواء.