الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صُنَّاع المعرفة» يستعرض الدور المتنامي للإعلام الجديد في تعزيز المنظومة التعليمية

سارة الأميري ومحمد القاسم خلال الملتقى (وام)
5 سبتمبر 2025 02:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

نظمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وأكاديمية الإعلام الجديد، ملتقى صُنّاع المعرفة الذي جمع نخبة من خريجي برنامج صناع المعرفة من معلمين وطلبة في جلسة حوارية مع عدد من القيادات.
حضر الملتقى معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والمهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد.
وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على إنجازات مشروع صناع المعرفة، وإبراز التجارب الملهمة في خدمة المنظومة التعليمية.
واستعرضت الجلسة الحوارية أبرز مخرجات برنامج صُنَّاع المعرفة، والذي نجح في مرحلته الأولى بتدريب 77 منتسباً من المعلمين والطلاب، وفي المرحلة الثانية تم تدريب 150 معلماً وطالباً.
وأشادت معالي سارة الأميري، بمخرجات مشروع صناع المعرفة، ودوره الريادي في تحفيز الابتكار في الميدان التربوي وهو ما يعكس عمق المشروع ورسالته التي ارتقت بشغف الطلبة والمعلمين ومهاراتهم على حد سواء.

الإعلام الجديد
المنظومة التعليمية
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
أكاديمية الإعلام الجديد
المعرفة
سارة الأميري
آخر الأخبار
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
علوم الدار
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©