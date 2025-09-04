«الإمارات للإفتاء» يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

أبوظبي (وام)

تقدَّم معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد معاليه أن المولد النبوي يمثل ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم، إذ شهد ميلاد الرحمة المهداة للعالمين وبداية عهد جديد من الهداية والإيمان والعدل والسلام.



الاقتداء بسيرة النبي

قال معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: إن هذه المناسبة العطرة تدعو المسلمين إلى الاقتداء بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلته بربه، ورحمته بالناس، وإحسانه إليهم، فهو نبي الرحمة ورسول السلام، وقدوة في الأخلاق والمبادئ السامية.

وأضاف أن العالم اليوم، في ظل التحديات الوجودية الكبرى التي يواجهها، أحوج ما يكون إلى البوصلة الأخلاقية والقدوة الحسنة التي تمثلها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، باعتبارها نهجاً للنجاة والنجاح والفلاح.