الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للإفتاء» يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

عبدالله بن بيّه
5 سبتمبر 2025 02:16

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

تقدَّم معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأكد معاليه أن المولد النبوي يمثل ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم، إذ شهد ميلاد الرحمة المهداة للعالمين وبداية عهد جديد من الهداية والإيمان والعدل والسلام.

الاقتداء بسيرة النبي
قال معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: إن هذه المناسبة العطرة تدعو المسلمين إلى الاقتداء بسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلته بربه، ورحمته بالناس، وإحسانه إليهم، فهو نبي الرحمة ورسول السلام، وقدوة في الأخلاق والمبادئ السامية.
وأضاف أن العالم اليوم، في ظل التحديات الوجودية الكبرى التي يواجهها، أحوج ما يكون إلى البوصلة الأخلاقية والقدوة الحسنة التي تمثلها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، باعتبارها نهجاً للنجاة والنجاح والفلاح.

القيادة الرشيدة
المولد النبوي
الإمارات
ذكرى المولد النبوي
المولد النبوي الشريف
عبدالله بن بيه
عبدالله بن بيّه
آخر الأخبار
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يرفع الحصاد إلى 78 فوزاً في موسم 2025
اليوم 15:36
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
علوم الدار
مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها ويشدد على الحل السياسي للأزمة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©