«الشؤون الإسلامية» تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

أبوظبي (الاتحاد)

رفع الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أصدق التهاني وأخلص مشاعر الدعاء، إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه، صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السموّ حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، ولشعب الإمارات، سائلاً الله تعالى أن يعم الاستقرار والسلام، والتطور والنماء والازدهار، على وطنَنَا والعالم أجمع.