علوم الدار

ولي عهد رأس الخيمة: المولد النبوي مناسبة لتعزيز قيم التسامح والسلام

5 سبتمبر 2025 02:18

رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد خير البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعد مناسبة للتأكيد على أهمية نشر قيم التسامح والتعايش والسلام في العالم أجمع، وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية.
وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: إن دولة الإمارات لطالما آمنت بهذه القيم، وجعلتها نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، حتى غدت اليوم منارة عالمية للتسامح، تحتضن مجتمعاً متنوعاً يسوده المحبة والوئام.
وأضاف سموه: «نهنئ قيادتنا الرشيدة، وشعب الإمارات، والأمة الإسلامية، بذكرى مولد خير البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها علينا بالخير واليُمن والبركات».

