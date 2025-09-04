«بيت الخير».. مسيرة حافلة

تزامناً مع احتفاء دولة الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف الخامس من سبتمبر من كل عام، سلّطت «بيت الخير» الضوء على مسيرتها الحافلة في دعم العمل الإنساني داخل الدولة، مؤكدة التزامها برسالتها في تعزيز قيم العطاء والتكافل، وتقديم الدعم لمختلف الشرائح المجتمعية دون تمييز.

وأوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن إنفاقها الإجمالي منذ تأسيسها في عام 1989 وحتى اليوم بلغ حوالي 3 مليارات درهم، أنفقت عبر 27 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، وصممت بعناية لتلبي احتياجات الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وتفتح أبواب الأمل أمام المستحقين في مجالات متعددة تشمل الرعاية الصحية والتعليم وإطعام الطعام والإسكان، ورعاية الأيتام، وكبار المواطنين والعمال.

وأكّد أن مشاريع «بيت الخير» تنقسم إلى برامج رئيسية وموسمية، تتنوع بين المساعدات الشهرية التي تساهم في استقرار الأسر، والمبادرات الطارئة التي تلبي النداءات العاجلة، كما تولي الجمعية اهتماماً خاصاً بالمناسبات الدينية والوطنية من خلال حملاتها الموسمية التي تجسّد روح التضامن الإنساني، مثل حملات رمضان وعيد الأضحى والعودة إلى المدارس.

وأضاف: «إنّ النجاحات التي حققتها (بيت الخير) ما كانت لتتم لولا الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة، التي أرست نموذجاً عالمياً في جعل الإمارات عاصمة للخير والعطاء».

وثمّن ثقة المحسنين والداعمين الذين شكلوا رافداً أساسياً لاستمرارية هذه المشاريع وتوسعها، ليصل خير الجمعية إلى آلاف الأسر والأفراد داخل الدولة.