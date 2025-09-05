السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تبث مقطع فيديو لحادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه

شرطة أبوظبي تبث مقطع فيديو لحادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه
5 سبتمبر 2025 14:11

نشرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» فيديو بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" لحادث بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات .
وأكدت أن مخالفة دخول الطريق دون التأكد من خلوه هي 400 د.إ، و4 نقاط مرورية.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
