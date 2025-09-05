السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«افسح الطريق» تعزّز الوعي بأهمية الاستجابة لمركبات الطوارئ

«افسح الطريق» تعزّز الوعي بأهمية الاستجابة لمركبات الطوارئ
5 سبتمبر 2025 16:34

أبوظبي (الاتحاد)
ضمن حملة «افسح الطريق لمركبات الطوارئ فوراً» أقيمت فعالية مجتمعية توعوية بعنوان «افسح الطريق» في عدد من المراكز التجارية والمنصات المجتمعية المختلفة في أبوظبي.
ونظمّت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعالية تعزيز الوعي المجتمعي وبمشاركة كل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في الريم مول على مدى يومين، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الاستجابة السريعة لمركبات الطوارئ، من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح وتقليل زمن الاستجابة.
ولاقت الفعالية «افسح الطريق» تفاعلاً كبيراً من الزوّار، كباراً وصغاراً، والتي تسهم في تعزيز الثقافة المرورية ونشر الوعي بأهمية التعاون مع مركبات الطوارئ.
واستعرضت أهمية تعاون الجمهور مع الجهات المختّصة، والإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة مركبة طوارئ على الطريق، بالإضافة إلى التوعية بالعقوبات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ.
وأكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عبر عدد من الأنشطة على أهمية كل ثانية في حالات الطوارئ، وأن سرعة الاستجابة تلعب دوراً حاسماً في إنقاذ الأرواح، ودعت الجمهور إلى دعم جهودهم من خلال الالتزام بقواعد المرور عند اقتراب مركبات الإسعاف أو الإطفاء.
وقدمت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» شرحاً توعوياً حول 6 حالات رئيسة، قد يتعرض لها السائق أثناء مواجهة مركبات الطوارئ، مثل: الوقوف عند إشارات المرور، الدوّارات، الطرق الداخلية، والطرق السريعة، وبيّنت الطرق المثلى لإفساح الطريق بشكل آمن وسلس دون تعريض النفس أو الآخرين للخطر.
وعلى هامش الفعالية، تم تنظيم ورش رسم فنية توعوية للأطفال، بهدف تعريفهم بأهداف الحملة بأسلوب مبسّط ومشوّق، وتعزيز الثقافة المرورية لديهم منذ الصغر، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بمسؤولياته تجاه السلامة العامة.

 

