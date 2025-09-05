"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 00:07، والجزر الأول عند 17:58 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.

يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 20:43، والجزر الأول عند الساعة 15:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 43 30 75 20

دبي 44 30 80 25

الشارقة 43 29 75 25

عجمان 41 32 85 30

أم القيوين 42 28 70 25

رأس الخيمة 44 31 65 20

الفجيرة 38 31 85 40

العـين 43 30 45 15

ليوا 45 28 65 10

الرويس 38 29 75 45

السلع 40 30 50 30

دلـمـا 39 30 90 55

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 90 50

أبو موسى 40 33 90 50.