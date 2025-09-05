السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
5 سبتمبر 2025 17:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 00:07، والجزر الأول عند  17:58 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.
يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثاني عند الساعة 20:43، والجزر الأول عند الساعة 15:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة                   العظمى      الصغرى     العظمى      الصغرى
أبوظبي                      43 30 75 20
دبي                           44 30 80 25
الشارقة                      43 29 75 25
عجمان                       41 32 85 30
أم القيوين                    42 28 70 25
رأس الخيمة                 44 31 65 20
الفجيرة                       38 31 85 40
العـين                         43 30 45 15
ليوا                            45 28 65 10
الرويس                       38 29 75 45
السلع                           40 30 50 30
دلـمـا                           39 30 90 55
طنب الكبرى / الصغرى   40 33 90 50
أبو موسى                     40 33 90 50.

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
طقس غائم جزئيا مع فرصة سقوط أمطار غدا
المصدر: وام
سقوط أمطار
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©