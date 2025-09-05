السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تعزز جودة البرامج التدريبية

أحمد زعل
6 سبتمبر 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن التدريب يمثل الركيزة الأساسية لصناعة الكفاءات والقيادات الشرطية القادرة على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل، مشدداً على أن شرطة دبي ماضية في الاستثمار بالعنصر البشري باعتباره رأس المال الحقيقي لمسيرة التطوير.
جاء ذلك خلال زيارته إلى الإدارة العامة للتدريب، حيث كان في استقباله العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد أحمد محمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، وعدد من كبار الضباط. واستعرض الاجتماع التحديات والفرص المطروحة أمام العملية التدريبية، والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز جودة البرامج التدريبية ورفع كفاءة الموظفين في مختلف القطاعات.
كما اطلع على إحصائيات التدريب لـ3 سنوات ماضية، التي عكست حجم البرامج والدورات المنفذة، ومؤشرات مشاركة الموظفين والاستفادة منها.
واطلع اللواء الدكتور أحمد زعل المهيري على المشاريع المستقبلية في مجالات التدريب الجنائي والمروري والإداري، إضافة إلى خطة التدريب السنوية والميزانية المخصصة لها، التي تسهم في تمكين الكوادر الشرطية وتزويدها بالمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واحترافية.
وفي ختام زيارته، أعرب عن تقديره العميق للعاملين في الإدارة العامة للتدريب، مثمناً جهودهم في تطوير منظومة التدريب الشرطي، ومؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم الدعم الكامل لمواصلة مسيرة التميز والإبداع في بناء وتطوير رأس المال البشري.

دبي
البرامج التدريبية
شرطة دبي
