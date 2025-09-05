«شرطة أبوظبي» تستقبل المبتعثين الجدد لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذت شرطة أبوظبي فعالية استقبال المبتعثين الجدد للعام 2025م وذلك ضمن الخطة السنوية لإدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات وإدارة المعلومات الأمنية، انسجاماً مع تطلعاتها نحو الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية وإعدادها، بما يواكب المتغيرات المستقبلية ومتطلبات العمل الأمني.

وأكد العقيد حمد أحمد الرميثي نائب مدير إدارة البعثات، حرص القيادة الشرطية على تطوير الموارد البشرية ودعم المبتعثين في مسيرتهم الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية استثمار هذه المرحلة الدراسية في اكتساب العلوم والمعارف الحديثة، بما يسهم في صقل الخبرات وتوظيفها في تطوير الأداء الشرطي والارتقاء بمنظومة العمل الأمني.

وقال: أنتم سفراء دولة الإمارات في الخارج، وتقع على عاتقكم مسؤولية تمثيل الوطن بالصورة الحضارية المشرفة، التي تعكس أصالة وقيم مجتمعنا، وعليكم مضاعفة الجهد في تحصيل العلم والتفوق والنجاح، بما يعود بالنفع على مسيرة العمل الشرطي والأمني، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة لوطننا العزيز.

وقدم المقدم دكتور بخيت سالم العامري رئيس قسم الإرشاد والمتابعة الأكاديمية، عرضاً تناول قرار مجلس التعليم والتنمية البشرية رقم (5) لسنة 2025 بشأن حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، مشيراً إلى توافق نظام الابتعاث بشرطة أبوظبي مع هذا القرار وبما يعزّز جودة المخرجات التعليمية.

واستعرض الرائد سعيد راشد النعيمي رئيس قسم شؤون المبتعثين بالإنابة، أبرز خدمات الدعم التي توفّرها الإدارة للمبتعثين خلال مسيرتهم الدراسية، إلى جانب شرح تفصيلي عن نظام الابتعاث في شرطة أبوظبي.