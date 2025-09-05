«سعود بن صقر التعليمية الخيرية» تتوَّج بـ«جائزة التميُّز لدول مجلس التعاون»

الكويت (وام)

توِّجت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية بـ« جائزة التميُّز» خليجياً تقديراً لجهودها البارزة في مشاريع العمل الاجتماعي في دولة الإمارات، وذلك خلال حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجال الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر الحفل معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، وجرى خلاله تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

جاء تكريم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية بالجائزة، التي تسلمتها سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، تقديراً لدورها الرائد في تقديم مشروعات رائدة في مجالات العمل الاجتماعي.

وأكدت سمية السويدي أن رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، كانت الدافع الرئيسي وراء إنجازات المؤسسة ومبادراتها الخيرية، موضحاً أن دعم سموه مكَّن المؤسسة ومركز المعارض الخيرية التابع لها من تنفيذ برامج تعليمية واجتماعية مبتكرة تخدم المجتمع الإماراتي بشكل شامل.