السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الفجيرة الخيرية»: اليوم العالمي للعمل الخيري مناسبة لترسيخ قيم الخير

يوسف المرشودي
6 سبتمبر 2025 01:04

الفجيرة (وام)

أكد يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، يعتبر بمثابة فرصة لتشجيع الجميع على عمل الخير والعطاء.
وقال: «إنه مناسبة عظيمة نحتفي فيها بقيم العطاء والتكافل التي رسّخها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي جعل من العمل الخيري نهجاً متجذّراً في هوية دولتنا، وسار على خطاه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل دعم مسيرة العطاء والإنسانية داخل الدولة وخارجها»، مؤكداً التزام الجمعية المتواصل بمسيرتها الإنسانية.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لكل الداعمين، والمتطوعين، والشركاء الذين كانوا وما زالوا ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الجمعية.

الإمارات
جمعية الفجيرة الخيرية
اليوم الدولي للعمل الخيري
اليوم العالمي للعمل الخيري
العمل الخيري
يوسف المرشودي
خيرية الفجيرة
