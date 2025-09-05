السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مجلس حكماء المسلمين»: العطاء قيمة إنسانية عظيمة ومسؤولية مشتركة

«مجلس حكماء المسلمين»: العطاء قيمة إنسانية عظيمة ومسؤولية مشتركة
6 سبتمبر 2025 01:03

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نهج إنساني راسخ ومبادرات لا تعرف الحدود
«خيرية الشارقة»: العمل الخيري امتداد لنهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اليوم العالمي للعمل الخيري يمثل محطة سنوية مهمة لتأكيد دور العمل الخيري في تعزيز قيم التضامن العالمي والتكافل الإنساني، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية نتيجة ما يشهده العالم اليوم من أزمات وحروب وصراعات وكوارثَ طبيعية، وتداعيات التغير المناخي.
وقال المجلس في بيان له بهذه المناسبة إن العطاء قيمة إنسانية عظيمة ومسؤولية مشتركة، تسهم في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة، قائمة على أسس العدالة والمساواة والتَّراحم.
ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى تكثيف الجهود وتعزيز المبادرات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً.
وأكد المجلس مواصلة جهوده لتعزيز قيم الأخوَّة الإنسانية والتضامن العالمي، انطلاقاً من مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل قداسة البابا فرنسيس في أبوظبي عام 2019، التي دعت إلى إغاثة الضعفاء والمحتاجين والضحايا والمضطهدين، من دون إقصاء أو تمييز.
وأشاد المجلس بالمبادرات الإنسانية التي تُطلقها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، والتي تمثل نموذجاً عالميّاً في مجال العمل الخيري والإغاثي.

حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
العمل الخيري
اليوم الدولي للعمل الخيري
اليوم العالمي للعمل الخيري
أحمد الطيب
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©