السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خيرية الشارقة»: العمل الخيري امتداد لنهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة

«خيرية الشارقة»: العمل الخيري امتداد لنهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة
6 سبتمبر 2025 01:04

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نهج إنساني راسخ ومبادرات لا تعرف الحدود
«شيخ الاستدامة».. يحوّل مخلفات الأشجار إلى روائع ثقافية

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن العمل الخيري يمثل امتداداً طبيعياً لنهج دولتنا وقيادتنا الرشيدة، التي جعلت من مدّ يدّ العون للآخرين رسالة حضارية، تتجاوز الحدود، وتلبي احتياجات الإنسان أينما كان، معتبراً أن العطاء الإنساني قيمة راسخة في وجدان المجتمع الإماراتي.
وقال في كلمة بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يوافق يوم 5 من سبتمبر من كل عام، إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، حرصت الإمارة على ترسيخ ثقافة الخير والتكافل عبر مبادرات ومشاريع نوعية تستهدف الفئات الأشد احتياجاً في الداخل والخارج، وهو ما انعكس في صورة مجتمع متماسك يعلي من شأن القيم الإنسانية، ويجعلها جزءاً من هويته اليومية.

خيرية الشارقة
الإمارات
جمعية خيرية الشارقة
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
صقر بن محمد القاسمي
العمل الخيري
اليوم الدولي للعمل الخيري
اليوم العالمي للعمل الخيري
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©