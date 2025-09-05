جامعة الإمارات تستعرض مشاريعها في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (وام)

اطّلع معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أول أمس على أبرز المشاريع والابتكارات البحثية الرائدة، التي تستعرضها منصة كلية الزراعة والطب البيطري، المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضح الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري، أن هذه المشاركة تبرز جهود الكلية في الابتكار والبحث العلمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة في الزراعة والطب البيطري، مشيراً إلى أن الكلية تحرص على المشاركة السنوية في المعرض، انطلاقاً من دورها الرائد في دعم جهود الدولة في مجالات الأمن الغذائي والحيوي، وتعزيز الوعي بالزراعة المستدامة وحفظ الإرث الحضاري.

ويستعرض جناح الكلية هذا العام عدداً من المشاريع البحثية الرائدة في مجال الطب البيطري، والإنتاج الحيواني، والإنتاج الزراعي، وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى حلول مبتكرة في مجالات المياه والأعلاف الحيوانية.

كما يسلط الضوء على مشاريع توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزراعية، والتنبؤ بالأمراض الحيوانية والنباتية، وتحسين جودة الإنتاج وإدارة الموارد بكفاءة.