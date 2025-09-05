«شرطة أبوظبي» تنظم ورشاً تفاعلية توعوية في «معرض الصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي ورشاً تفاعلية توعوية ضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المجتمعي، وتقديم برامج هادفة تُسهم في نشر الثقافة الأمنية، وتوعية مختلف شرائح المجتمع بقضايا تهم أمنهم وسلامتهم.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، أن مشاركة شرطة أبوظبي في هذه الورش التفاعلية تأتي في إطار جهودها للتصدي لآفة المخدرات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطرها الصحية والأمنية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تكثيف التثقيف والتوعية لحماية أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب، من الوقوع في براثنها، وتعزيز شراكة الأسرة والمجتمع في دعم جهود الوقاية والمكافحة، لافتاً إلى أن المعرض يُعد منصة فاعلة للتواصل المباشر مع الجمهور ونشر الرسائل التوعوية.

وقدم العقيد محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين ورشة حول «برنامج فرصة أمل»، أكد بها اهتمام شرطة أبوظبي بمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج من خلال البرنامج إلى جانب حرصها المستمر وبشكل كبير على توعية المجتمع بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة على إدمانها، موضحاً أن الخدمة تشمل تقديم برامج توعوية ضمن الخدمات الرقمية لشرطة أبوظبي، من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع وتفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة، حيث يمكن الدخول عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للإطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج.