السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2025».. منصة حيوية لرواد الأعمال

6 سبتمبر 2025 01:04

أبوظبي (وام)

يشكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، منصة حيوية لعرض مبادرات ومشاريع رواد الأعمال، خاصة المرتبطة بقطاع الصيد والفروسية.
ويتيح جناح هيئة أبوظبي للتراث في المعرض مساحة واسعة أمام رواد الأعمال لعرض مشاريعهم وخاصة المبتكرة منها، والتعريف منتجاتهم وخدماتهم.
وقال زايد ساري المزروعي، مدير إدارة المهرجانات التراثية والثقافية في هيئة أبوظبي للتراث، إن منصة رواد الأعمال تمثل مساحة حيوية لدعم وتمكين المشاريع الوطنية، حيث نحرص من خلالها على إتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار المبتكرة لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام جمهور محلي ودولي واسع، ودعم المبادرات المبتكرة التي تستند إلى الهوية الإماراتية، وتستلهم من تراثنا الأصيل.
وأضاف أن المنصة استقطبت اهتمام الزوار والعارضين، حيث مثّلت نافذة لتمكين أصحاب المشاريع، ووسيلة لتعزيز التنافسية، والوصول إلى أسواق جديدة في إطار رؤية أبوظبي الرامية إلى الجمع بين صون التراث والحفاظ عليه، وتطوير الصناعات الوطنية ».
وشكرت هدى سيف الهاملي، إحدى رائدات الأعمال الهيئة على إتاحة هذه الفرصة.

