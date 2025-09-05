«شيخ الاستدامة».. يحوّل مخلفات الأشجار إلى روائع ثقافية

هالة الخياط (أبوظبي)

لفت الشيخ علي بن عبدالله المعلا، الملقب بـ «شيخ الاستدامة»، أنظار زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بأحدث أعماله الفنية التي تجمع بين الإبداع الفني والهوية الإماراتية، محولاً مخلفات الأشجار ومواد البناء إلى قطع فنية وثقافية مميزة.

وأكد الشيخ المعلا أن الطبيعة تحمل في طياتها كنوزاً يمكن تحويلها إلى شيء استثنائي، موضحاً أن الاستدامة باتت ثقافة عالمية، وأن القطع المصنوعة من مواد معاد تدويرها أصبحت أكثر قيمة لارتباطها بهذا المفهوم.

وأضاف: «من خلال فني أطمح إلى تحقيق المزيد، وهدفي هو نشر ثقافة الاستدامة المستوحاة من التراث الإماراتي إلى العالم».

ومن أبرز أعماله الجديدة «أريكة الاتحاد»، التي استغرق إنجازها ثلاث سنوات كاملة، وصُنعت من جذع شجرة ضخمة مدمجة بجلود الإبل، ليأخذ تصميمها شكل خريطة دولة الإمارات. وقد اعتُبرت هذه القطعة رمزاً للهوية الوطنية وتجسيداً لثقافة الاستدامة الإماراتية. ويُعرف الشيخ المعلا بمشاركته في محافل عالمية، حيث سبق أن قدم «عرش السلام» في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وهو عمل فني استثنائي استقطب أنظار العالم. كما حصد عدة جوائز تقديراً لجهوده، من بينها جائزة «أفضل حديقة منزلية».

ويؤكد الشيخ المعلا أن أعماله لا تقتصر على كونها جمالية فحسب، بل تهدف إلى توجيه رسالة وخلق وعي عالمي بأهمية الاستدامة، قائلاً: «لطالما جذبني كل ما يحمل في طياته إبداعاً وابتكاراً، وهذا ما أحرص على تقديمه في كل عمل فني».