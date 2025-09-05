السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أكاديمية أنور قرقاش» تستقبل دفعة جديدة من دبلوماسيي المستقبل

زكي نسيبة وسلطان النيادي ونيكولاي ملادينوف ومحمد إبراهيم الظاهري خلال اللقاء (من المصدر)
6 سبتمبر 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، دفعة جديدة من طلبة برامجها الأكاديمية للعام الدراسي 2026-2025، شملت الدفعة الحادية عشرة من طلاب دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، والدفعة التاسعة من طلاب ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية. 
والدفعة الخامسة من طلاب ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، والدفعة الثانية من طلاب ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.
وتم تنظيم الفعالية الخاصة باستقبال الطلبة الجدد «دبلوماسيي المستقبل» أمس الأول في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ونيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية.
وأكد معالي زكي نسيبة في كلمته الترحيبية، أن الدبلوماسية الإماراتية أصبحت اليوم أكثر من مجرد أداة للتفاوض السياسي، بل تحولت إلى وسيلة استراتيجية لتعزيز التنمية والسلام العالمي، لافتاً إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الدبلوماسية الإماراتية في إحلال السلام، ودعم برامج التنمية حول العالم.
وقال معاليه: إن الدبلوماسية في عالم اليوم لم تعد محصورة في التفاوض السياسي فحسب، بل أصبحت أداة استراتيجية لبناء شراكات اقتصادية تدعم مسيرة التنمية الوطنية، وجسراً إنسانياً يحمل الأمل والدعم للشعوب في أوقات الشدة، ووسيلة لتعزيز علاقات الدولة الخارجية، وتوسيع نطاق حضورها وتأثيرها على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد معالي الدكتور سلطان النيادي، أهمية دور الشباب في صياغة حاضر ومستقبل دولة الإمارات وتعزيز حضورها عالمياً.
وقال معاليه: إن دولة الإمارات تحرص على تكريس رسالة السلام والتسامح والانفتاح على العالم، ضمن منهجها الوطني في إطار التنمية الشاملة، إذ لم تكن هذه المبادئ مجرد شعارات، بل واقعاً نعيشه، وسياسة تُمارس، وعقيدة راسخة في علاقاتها الدولية، وقد أدركت الدولة منذ تأسيسها أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل هذه الرسالة لا يكون إلا من خلال تمكين شبابها ليكونوا سفراء يحملون قيم الإمارات في المحافل الدولية.
من جانبه، رحّب نيكولاي ملادينوف، بالطلبة الجدد من دبلوماسيي المستقبل، وقال: إن رحلتهم في الأكاديمية لن تقتصر على دراسة النظريات فحسب، بل على اكتساب الخبرات العملية، فكل نقاش وكل محاكاة واقعية وكل حوار سياسي، صُمّم ليعكس التحديات العالمية الراهنة، وليزوّدهم بالقدرة على اتخاذ قرارات صائبة، ورؤية متوازنة تجاه المواقف المتباينة، والتصرف بمسؤولية ونزاهة في كل الأوقات.
من ناحيته، أعرب الدكتور محمد إبراهيم الظاهري عن سعادته باستقبال الدفعة الجديدة من الطلبة.

