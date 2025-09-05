السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فعاليات تراثية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

فعاليات تراثية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
6 سبتمبر 2025 00:13

شهدت فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الجمعة، فعاليات متنوعة وسط أجواء نابضة بالتراث والمغامرة.
تضمنت مسابقة جمال الصقور، منافسات بين 15 صقرا في كل من فئات الحر، والقرموشة، والجير بيور، بمشاركة مزارع وطنية ودولية وحققت صقور مزرعة العزبة الذهبية المراكز الثلاثة الأولى في فئة الجير بيور، إلى جانب فوزها بالمركزين الأول والثالث في فئة القرموشة فيما حصل صقر من مزرعة الظفرة فالكون على المركز الثاني.
تعد هذه المسابقة من أبرز فعاليات المعرض، لما لها من دور في تعزيز مكانة أبوظبي عالميا في مجال الصقارة، وترسيخ هذا الإرث الثقافي بين الأجيال.
كما شهدت ساحة آرينا عرضا مميزا للخيول العربية الأصيلة فيما استقطب مزاد الخيول العربية والذي نظم بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، نخبة من المربين والمُلاك وعشاق الخيول من مختلف أنحاء العالم وشهد المزاد تنافسا كبيراً فيما بين المزايدين.
وحقق اليوم السابع للمعرض زخما معرفيا وتفاعليا لافتا، حيث تواصلت الأنشطة المتنوعة على منصة المعرفة، التي باتت وجهة رئيسية للزوار الباحثين عن التثقيف والتجربة الحية، وكانت ورشة عمل "النقاط السوداء" التي نظمتها شرطة أبوظبي من أبرز الفعاليات، حيث ناقشت التحديات المرورية في المناطق الحيوية، وقدمت حلولًا مبتكرة لتعزيز السلامة العامة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وشهدت منصات الشركات العارضة سواء المحلية أو العالمية إقبالا لافتا من قبل الزوار لشراء كل ما يلزم من معدات التخييم والصيد.
وفي إطار الاهتمام بالتراث، استقطبت فعالية "تعرّف على الصقور" عشاق الصقارة، مقدمة معلومات ثرية حول أنواع الصقور وأساليب تدريبها.
أما في قطاع الفروسية، فقد تناولت جلسة "الطوارئ الطبية لدى الخيول والإبل" أبرز الحالات الحرجة وأساليب التعامل معها، إلى جانب ندوة "رؤية الخبراء: صحة الخيول والتغذية" التي قدمت رؤى متقدمة من نخبة من الأطباء البيطريين والمختصين.
واستمتع الزوار بعرض السلوقي العربي والعرض المنغولي للصيد بالنسور، الذي نقل الجمهور إلى أجواء الصيد التقليدي في آسيا.
وقدم علي العامري جلسة تفاعلية بعنوان "فن التعامل مع لغة الخيل"، شارك فيها خبراته في التواصل مع الخيول بأسلوب فريد.

المصدر: وام
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
فعاليات
التراث
