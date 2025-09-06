الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فريق «العمليات المشتركة» يواصل مهامه الإنسانية في أفغانستان

فريق "العمليات المشتركة" يواصل مهامه الإنسانية في أفغانستان
6 سبتمبر 2025 09:50

يواصل فريق من قيادة العمليات المشتركة مهامه الإنسانية دعماً ومساندة للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من أفغانستان.
وفي إطار الجسر الجوي الإنساني الذي سيرته دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذراع الإنساني لدولة الإمارات، لدعم الشعب الأفغاني الصديق، جرى تسليم 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وخيام الإيواء، وتوزيعها على المستحقين في منطقة كونار بأفغانستان، وذلك للتخفيف من آثار الزلزال على العائلات المنكوبة.
وتأتي هذه الجهود ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، وتجسيداً لحرصها الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء العالم المختلفة.
وكان الفريق قد باشر مهامه الإنسانية والإغاثية في أفغانستان فور وصوله يوم الأربعاء الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.

