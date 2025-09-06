إصابة شخصين في حادث اقتحام مركبة لاستراحة انتظار الحافلات بشارع النهدة

شهد شارع النهدة في دبي مقابل محطة المترو، حادثاً مرورياً خطيراً، بعدما انحرفت مركبة بشكل مفاجئ عن مسارها وفقد سائقها السيطرة عليها، ما أدى إلى اقتحامها استراحة مخصصة لانتظار الحافلات ودهس شخصين كانا بداخلها.

وأسفر الحادث عن إصابة أحدهما بإصابات بليغة، فيما تعرض الآخر لإصابات متوسطة، حيث تم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بالحادث حيث تحركت الدوريات المرورية فوراً إلى الموقع لتأمين المنطقة وتنظيم حركة السير، كما انتقل خبراء من إدارة حوادث السير لإجراء المعاينة الفنية وجمع الأدلة، بالتعاون مع فرق الإنقاذ والإسعاف التي باشرت عملها بسرعة وكفاءة لنقل المصابين وإزالة المركبة المتضررة والحطام من الموقع.

وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أن الحادث تسبب في عرقلة مؤقتة لحركة السير على شارع النهدة، غير أن الدوريات المرورية عملت على تحويل المركبات إلى مسارات بديلة لتقليل الازدحام وضمان انسيابية الحركة المرورية في أسرع وقت ممكن.

وشدد على أهمية التزام السائقين بالقوانين المرورية والحرص على عدم الانشغال عن الطريق، مؤكداً أن الانحراف المفاجئ يعد من أبرز أسباب الحوادث الجسيمة.

كما دعا السائقين إلى إجراء الفحوصات الدورية للمركبات للتأكد من جاهزيتها الفنية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين.

وأضاف أن شرطة دبي تواصل حملاتها التوعوية لتعزيز الوعي المروري بين السائقين، بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والقيادة بحذر، خاصة في المناطق المزدحمة وحول مواقف الحافلات ومحطات المترو.