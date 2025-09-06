الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك إسواتيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده

6 سبتمبر 2025 11:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك مسواتي الثالث.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي راسل مميسو دلاميني، رئيس وزراء مملكة إسواتيني.

