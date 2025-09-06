الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مجلس التعاون يكرّم شما بنت محمد آل نهيان كرائدة في العمل الاجتماعي

مجلس التعاون يكرّم شما بنت محمد آل نهيان كرائدة في العمل الاجتماعي
6 سبتمبر 2025 12:56

كرّم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بوصفها الشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال حفل رسمي لتكريم الشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول المجلس، نظمته الأمانة العامة للمجلس، على هامش فعاليات الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في الكويت الأسبوع المنصرم.
حضر الحفل معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، والشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة حمدة بنت سعيد بن حمدان آل نهيان، ووزراء التنمية الاجتماعية بدول المجلس.
ويأتي تكريم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بناءً على ترشيح رسمي من وزارة تمكين المجتمع بدولة الإمارات، التي أشادت بدورها المؤسسي والمجتمعي، وما أطلقته من برامج ومبادرات ثقافية وتعليمية وشبابية أسهمت في تمكين فئات المجتمع، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الأجيال المتعاقبة.
وأوضحت الوزارة أن مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، من أبرز النماذج الملهمة في المنطقة، لما تتسم به من تنوع في المبادرات والأنشطة التوعوية، وللاتساع الكبير في دائرة المستفيدين من برامجها المجتمعية، الأمر الذي يعكس رسالة الإمارات الحضارية والتنموية في أبهى صورها.
ويستند هذا التكريم إلى إطار عام أقرّه مجلس التعاون لتكريم الشخصيات الرائدة في العمل المجتمعي، بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات في دول المجلس على إطلاق مشروعات ومبادرات اجتماعية نوعية، وإبراز التجارب الناجحة التي يمكن تعميمها للاستفادة منها خليجياً.
وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إن هذا التكريم يعكس حرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، على دعم وتمكين العمل المجتمعي، معتبرة أنه تكليف ومسؤولية لمواصلة العمل والعطاء، وتطوير المبادرات الثقافية والاجتماعية عبر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

المصدر: وام
شما بنت محمد بن خالد
مجلس التعاون الخليجي
