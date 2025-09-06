الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

سيف بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
6 سبتمبر 2025 16:26

زار سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدتُ بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي أطلقته قيادتنا الرشيدة ليكون منصةً عالميةً تُجسّد رؤية الإمارات في الجمع بين الثقافة والرياضة وإحياء الموروث العريق، ورسالةً متجددة تؤكد مكانة الهوية الوطنية وتجذّر العادات والتقاليد الأصيلة التي شكّلت وجدان الأجيال عبر التاريخ».

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للصيد والفروسية» يعزز الهوية الوطنية ويصون التراث
«بيئة أبوظبي» تطلق مساعدها الافتراضي

وأضاف سموه: «وخلال جولتي بين الأجنحة الغنية بالفعاليات والإبداعات، لمستُ نجاح المعرض وتميّزه في وصل الماضي بالحاضر، وإبراز دور الشباب في حمل رسالة التراث وصياغة مستقبل أكثر إشراقاً، ليبقى هذا الموروث الثقافي منارةً ملهمة للأجيال القادمة، ورمزاً حيّاً شاهداً على أن الإمارات قادرة على أن توائم بين الأصالة وروح العصر، في ظل قيادة تستلهم من التاريخ وتبني للمستقبل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
آخر الأخبار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
علوم الدار
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
اليوم 15:33
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
الرياضة
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
اليوم 15:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تركيا
اليوم 15:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 15:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©