الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

سياسي ألماني بارز يعلّق على احتمال نشر جنود في أوكرانيا

سياسي ألماني بارز يعلّق على احتمال نشر جنود في أوكرانيا
6 سبتمبر 2025 17:06

رفض ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا، بشكل قاطع، أي تصورات عن نشر قوات ألمانية في أوكرانيا ضمن قوة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إطار تقديم ضمانات أمنية عقب عملية سلام محتملة.
وقال رئيس حكومة ولاية بافاريا، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية "أجد صعوبة في تصور وجود قوات لحلف شمال الأطلسي هناك. روسيا لن تقبل بذلك أبدا، لأنه سيكون بمثابة مقدمة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو".
وأضاف زودر "علاوة على ذلك، فإن الجيش الألماني غير مستعد لهذا"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك حاجة لإعادة فرض التجنيد الإجباري.
كما أثار زودر نقاشا حول كيفية التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين، وقال "السلام غير متوقع حاليا. لذلك، من المشروع النظر في إعادة الأوكرانيين القادرين على أداء الخدمة العسكرية إلى وطنهم لضمان الأمن في بلدهم". كما طالب رئيس حكومة ولاية بافاريا باتباع نهج مختلف فيما يتعلق بالإعانات المقدمة للأوكرانيين في ألمانيا، وقال "إعانات (أموال المواطن) أدت إلى جعل نسبة الأوكرانيين العاملين لدينا أقل بكثير مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. يجب تغيير هذا الوضع بشكل عاجل، وليس فقط للأوكرانيين الوافدين حديثا".
ووفقا لخطط الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لن يحصل الأوكرانيون، الذين قدموا إلى ألمانيا بعد 1 أبريل 2025، على الإعانات المعروفة باسم (أموال المواطن)، ولكن سيحصلون على إعانات أقل مثل طالبي اللجوء.
في موجة اللجوء واسعة النطاق التي أعقبت أزمة أوكرانيا عام 2022، لم يأت الأوكرانيون إلى ألمانيا كطالبي لجوء، بل بموجب قاعدة خاصة، حيث سمح لهم بالعمل فورا. وفي حال تعذر حصولهم على دخل من عمل، يحق لهم الحصول على الإعانات الاجتماعية المخصصة للألمان (دخل المواطن).

