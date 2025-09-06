الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
6 سبتمبر 2025 18:50

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين خاصة على السواحل مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
تمون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10  إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والمد الثاني عند الساعة 00:50، والجزر الأول عند الساعة 18:40 والجزر الثاني عند الساعة 07:38.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:35 والمد الثاني عند الساعة 21:33، والجزر الأول عند الساعة 15:46 والجزر الثاني عند الساعة 03:42.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                   العظمى     الصغرى     العظمى      الصغرى
أبوظبي                     40 30 85 20
دبي                          39 31 85 25
الشارقة                      39 29 80 25
عجمان                       38 30 80 35
أم القيوين                    38 27 80 25
رأس الخيمة                 40 28 70 20
الفجيرة                       35 30 85 50
العـين                         43 27 65 15
ليوا                            46 27 60 15
الرويس                       43 31 70 25
السلع                          45 32 65 25
دلـمـا                          43 33 65 40
طنب الكبرى / الصغرى  40 32 70 45
أبو موسى                    40 32 70 45.

المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
