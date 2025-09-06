الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"نادي أبوظبي للصقارين" يتصدر اهتمام الناشئين في معرض "الصيد والفروسية"

"نادي أبوظبي للصقارين" يتصدر اهتمام الناشئين في معرض "الصيد والفروسية"
6 سبتمبر 2025 19:15

شهد جناح نادي أبوظبي للصقارين، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إقبالا كبيرا من فئة الناشئين، للاطلاع على عروضه المميزة، وأنواع الصقور المختلفة، وممارسة فن الصقارة، بهدف الحفاظ على التراث الإماراتي في نفوس الأجيال الناشئة.
وقدم جناح النادي تجارب عملية مخصصة لفئة الناشئين، ضمن استراتيجيته لحماية تراث الإمارات، ومبادرته الأولى من نوعها، بإطلاق مشروع "صقار أبوظبي"، بهدف تدريب وتأهيل طلبة المدارس، وتكوين الفرق المدرسية تمهيداً لإشراكهم في مسابقات الصيد بالصقور.
وأكد سلطان إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، حرص النادي على التفاعل مع كافة المناسبات التراثية والفعاليات، لتعريف زوار العالم بتراث الإمارات، ضمن مبادراته للحفاظ على الصقارة كجزء من الهوية الوطنية الإماراتية، والأثر الكبير والملموس على الأجيال الناشئة، في الاهتمام بالصقور، وفنون تدريبها، وتعليمهم مهارات الصقارة التقليدية وقيمها، وتوفير تجربة تعليمية شاملة تجمع بين المعرفة والمرح والإبداع.

المصدر: وام
نادي أبوظبي للصقارين
الناشئين
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
