علوم الدار

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تواصل جسرها الجوي إلى أفغانستان وترسل طائرة تحمل 40 طناً من المساعدات

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تواصل جسرها الجوي إلى أفغانستان وترسل طائرة تحمل 40 طناً من المساعدات
6 سبتمبر 2025 21:44

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصلت قيادة العمليات المشتركة تسيير الطائرات الإغاثية إلى أفغانستان، حيث أقلعت اليوم طائرة محملة بـ 40 طناً من المواد الغذائية والإيوائية لدعم ومساندة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بتسيير سفينة مساعدات إنسانية عاجلة محملة بالمواد الغذائية والإيوائية والطبية، دعما للشعب الأفغاني الصديق، ومساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال.

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

وكان فريق قيادة العمليات المشتركة قد باشر مهامه في أفغانستان فور وصوله يوم الأربعاء الماضي، لدعم ومساندة المتضررين من آثار الزلزال، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين من الكوارث الطبيعية والأزمات المختلفة، وتجسيداً لحرصها الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وام
