الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
6 سبتمبر 2025 22:18

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.
ورحب سموه بسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية المشتركة ويعزز رخاء وازدهار شعبيهما.

كما استعرض الجانبان آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وشقيقتها مملكة البحرين، والتي تزداد قوة ورسوخا بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على المستويات كافة.

وبحث سموه وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كذلك التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وسبل تعزيز أسس السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
عبداللطيف بن راشد الزياني
الإمارات
البحرين
