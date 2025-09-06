الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

142 ألف معاملة رقمية أنجزتها بلدية العين

142 ألف معاملة رقمية أنجزتها بلدية العين
7 سبتمبر 2025 01:19

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية العين أكثر من 142 ألفاً و693 معاملة رقمية، بخدمات أسرع وتجربة أسهل، خلال النصف الأول من العام الجاري.
كما استقبلت البلدية خلال نفس الفترة 8608 معاملات لتفتيش البناء ضمن معاملات تراخيص البناء، فيما بلغ عدد معاملات هندسة التربة 1302 معاملة وعدد معاملات خدمات التراخيص1681 معاملة، وبلغت الحالات الواردة في نظام إدارة علاقات المتعاملين 15 ألفاً و754 معاملة، وطلبات الخدمة 7621 طلباً، والبلاغات 4413 والمقترحات 568 وحالات الثناء 259 حالة. 

الرقابة والتفتيش 
وتحرص بلدية مدينة العين على تنفيذ مجموعة من عمليات الرقابة والتفتيش على أسواق المواشي في العين لضمان سلامة المواشي، من أغنام وأبقار والإبل المعروضة أمام الجمهور، وتتم متابعة مدى التزام الحظائر كافة بمختلف ضوابط واشتراطات الصحة العامة، والتحقق من صحة وسلامة الحيوانات على اختلافها، ومراقبة مستويات النظافة العامة في مختلف المرافق، والتي تضمن سلامة المستهلكين بعد شراء الحيوانات ووجودها في بيئة آمنة مستوفية للاشتراطات الصحية كافة. 

أسواق المواشي 
وفي هذا الإطار، كشفت إحصائيات البلدية عن استقبال أسواق المواشي في العين لأكثر من 262 ألفاً و279 رأساً من الماشية خلال النصف الأول، فيما بلغ عدد الحيوانات بأسواق الحيوانات الأليفة وطيور الزينة 42 ألفاً و704 حيوانات، كما نفذت البلدية أكثر من 584 حملة توعوية وتفتيشية، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية 7428 زيارة، كما بلغ مجموع الذبائح التي استقبلتها مسالخ العين أكثر من 192 ألفاً و390 رأساً من الماشية، فيما بلغ عدد الفحوصات المخبرية 1263 فحصاً مخبرياً.

المواد الغذائية 
وشهدت إحصائيات المعاملات المنجزة رقمياً ارتفاعاً كبيراً في معاملات شراء المواد الغذائية، والتي احتلت بها المركز الأول في عدد المعاملات المنجزة، مقارنة بباقي المعاملات الرقمية الأخرى، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة رقمياً 33 ألفاً و817 معاملة شراء مواد غذائية، و6631 معاملة حجز مرافق رياضية و5966 معاملة طلب كشف فني موقعي، وبلغ عدد معاملات تغيير ترخيص بناء معتمد4141 معاملة.

