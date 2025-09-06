الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد بن عمار: أرسى دعائم مسيرة تنموية شاملة في عجمان

راشد بن عمار: أرسى دعائم مسيرة تنموية شاملة في عجمان
7 سبتمبر 2025 01:19

عجمان (وام) 

قال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية: نحتفي اليوم بذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً، وهي مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة.
وأضاف أن هذه السنوات شاهدة على مسيرة تنموية شاملة أرسى سموه دعائمها، وجعل من عجمان نموذجاً للتطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي والرقمي، في ظل رؤية واضحة تستند إلى قيم الاتحاد ونهج الآباء المؤسسين.
وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي: «قاد سموه عجمان بحكمة ورؤية ثاقبة نحو آفاق واسعة من التقدم والازدهار والتنمية، وشملت إنجازات سموه جميع القطاعات».

