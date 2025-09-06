حميد بن عمار: قاد عجمان إلى مصاف المدن المتقدمة

عجمان (وام)



تقدَّم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في مسيرة استثنائية قاد خلالها عجمان إلى مصاف المدن العصرية المتميزة في شتى ميادين الحياة.

وقال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، في كلمة بهذه المناسبة: «يوم السادس من سبتمبر شكَّل منعطفاً تاريخياً وقفزةً نوعية لإمارة عجمان، وفيه نحتفي بوالدٍ وقائدٍ فذٍّ رفع راية النجاح وأوقد مشعل التميز بطموح لامحدود وعزيمة لا تلين، وقاد دفّة إمارة عجمان في مسيرة النهضة الشاملة إلى أن أصبحت وجهةً بارزةً وبيئة آمنة للاستثمار والسياحة».