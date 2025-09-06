الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حميد بن عمار: قاد عجمان إلى مصاف المدن المتقدمة

حميد بن عمار: قاد عجمان إلى مصاف المدن المتقدمة
7 سبتمبر 2025 01:19

عجمان (وام) 

تقدَّم الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في مسيرة استثنائية قاد خلالها عجمان إلى مصاف المدن العصرية المتميزة في شتى ميادين الحياة.
وقال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، في كلمة بهذه المناسبة: «يوم السادس من سبتمبر شكَّل منعطفاً تاريخياً وقفزةً نوعية لإمارة عجمان، وفيه نحتفي بوالدٍ وقائدٍ فذٍّ رفع راية النجاح وأوقد مشعل التميز بطموح لامحدود وعزيمة لا تلين، وقاد دفّة إمارة عجمان في مسيرة النهضة الشاملة إلى أن أصبحت وجهةً بارزةً وبيئة آمنة للاستثمار والسياحة».

أخبار ذات صلة
«بابا حميد».. كتاب للأطفال
أحمد بن حميد: وضع عجمان بمكانة رائدة على خريطة التقدم والنهضة
حميد بن عمار النعيمي
عجمان
آخر الأخبار
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
علوم الدار
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
اليوم 15:33
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
الرياضة
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
اليوم 15:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تركيا
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©