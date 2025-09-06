راشد بن حميد: قائد حكيم ووالد رحيم معطاء للجميع

عجمان (وام)



أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنّ السادس من سبتمبر من كل عام، سيبقى شاهداً على محطة تاريخية نستذكر فيها بفخر واعتزاز ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان مقاليد الحكم في الإمارة، لتنطلق معها مسيرة البناء والنماء ويترسخ نموذج القائد الحكيم والأب الرحيم ورمز البذل والخير والعطاء في مختلف المجالات.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمة بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو حاكم عجمان مقاليد الحكم: إنّ سموه يمثل رمزاً للرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، قاد خلالها عجمان من مرحلة البناء والتأسيس لآفاق التميز والتطور، إلى أن أصبحت الإمارة اليوم نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، والخدمات الحكومية الذكية، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى نهضة شاملة في مختلف القطاعات.