الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

راشد بن حميد: قائد حكيم ووالد رحيم معطاء للجميع

راشد بن حميد: قائد حكيم ووالد رحيم معطاء للجميع
7 سبتمبر 2025 01:19

عجمان (وام) 

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أنّ السادس من سبتمبر من كل عام، سيبقى شاهداً على محطة تاريخية نستذكر فيها بفخر واعتزاز ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان مقاليد الحكم في الإمارة، لتنطلق معها مسيرة البناء والنماء ويترسخ نموذج القائد الحكيم والأب الرحيم ورمز البذل والخير والعطاء في مختلف المجالات.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في كلمة بمناسبة مرور 44 عاماً على تولي صاحب السمو حاكم عجمان مقاليد الحكم: إنّ سموه يمثل رمزاً للرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، قاد خلالها عجمان من مرحلة البناء والتأسيس لآفاق التميز والتطور، إلى أن أصبحت الإمارة اليوم نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، والخدمات الحكومية الذكية، والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى نهضة شاملة في مختلف القطاعات.

أخبار ذات صلة
«بابا حميد».. كتاب للأطفال
أحمد بن حميد: وضع عجمان بمكانة رائدة على خريطة التقدم والنهضة
راشد بن حميد النعيمي
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
آخر الأخبار
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
علوم الدار
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
اليوم 15:33
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
الرياضة
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
اليوم 15:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تركيا
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©