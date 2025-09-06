الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معرض الصيد والفروسية.. الابتكار والإرث لحماية الموروث الطبيعي

معرض الصيد والفروسية.. الابتكار والإرث لحماية الموروث الطبيعي
6 سبتمبر 2025 23:11

يعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، من أبرز المنصات الإقليمية والدولية للاحتفاء بالإرث الثقافي المرتبط بالصيد والفروسية، ويُجسد التزام الإمارات بالحفاظ على الموروث الطبيعي وتعزيزه من خلال حلول مستدامة وتقنيات متقدمة. 
ويُسلّط المعرض الضوء على جهود حماية الأنواع الرمزية للبيئة الصحراوية، مثل الصقور والإبل والطيور البرية، عبر برامج علمية رائدة ومبادرات بيئية متكاملة، في مشهد يعكس توازنًا فريدًا بين الأصالة والتجديد، وبين الفخر بالهوية الوطنية والرؤية المستقبلية لصون التراث الطبيعي.
يُعد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور في البرية من أبرز إنجازات الإمارات في مجال المحافظة على البيئة، إذ انطلق من أبوظبي عام 1995، وتمكن حتى مايو 2025 من إعادة إطلاق 2,355 صقراً من نوعي الحر والشاهين في البرية بمناطق مختلفة في كازاخستان والدول المجاورة. وخلال العام الجاري، أُطلق 81 صقراً (53 شاهيناً و28 حراً)، جُهزت جميعها بشرائح إلكترونية للتعريف وأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية تعمل بالطاقة الشمسية لمراقبة مساراتها وضمان بقائها في بيئاتها الطبيعية. 
يمثل مستشفى أبوظبي للصقور، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في العالم، محوراً رئيسياً في هذه الجهود، من خلال إجراء الفحوصات الصحية وإعادة التأهيل، إضافة إلى تنظيم ممارسة الصيد بالصقور بشكل قانوني وتقديم برامج توعوية وتعليمية.
وتُنقل الصقور البرية سنوياً من أبوظبي إلى مواقع الإطلاق المختارة على طرق الهجرة التقليدية، بما يضمن استمرار هذه الأنواع وحماية التوازن البيئي.

وإلى جانب الطيور، تبقى الإبل رمزاً خالداً للثقافة الإماراتية والصمود. ففي نسخة 2025 من المعرض، كشف مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية عن إنجاز علمي بارز تمثل في استنساخ الإبل الخاصة بسباقات الهجن وجمالها. ويعمل هذا المركز بالتعاون بين خبراء إماراتيين وكوريين للحفاظ على السلالات الأصيلة من خلال استنساخ الإبل باستخدام عينات أنسجة محفوظة. ومن أبرز الأمثلة الناقة الشهيرة "مبروكان"، التي رحلت في العام 2010، وأُعيدت حياتها الوراثية في العام 2021 عبر عدة نسخ مستنسخة، بعضها بلغت قيمته السوقية أكثر من 60 مليون درهم، وأتيحت للزوار فرصة مشاهدة اثنتين من هذه النوق، في مشهد يجسد تلاقي التقاليد مع أحدث ما توصل إليه العلم.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للصيد والفروسية» يعزز الهوية الوطنية ويصون التراث
«بيئة أبوظبي» تطلق مساعدها الافتراضي

وأوضحت الدكتورة غبشة الكتبي، الطبيبة البيطرية والباحثة  في المركز، أن الاستنساخ يهدف بالأساس إلى دعم التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة الوراثية على التكيف، كما أن التعاون مع الخبراء الكوريين مكّن من إدخال أحدث تقنيات الاستنساخ إلى الإمارات، بما يحفظ السلالات المتميزة في سباقات الهجن ومنافسات مزاينات الإبل، ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة رغم التغيرات البيئية.
لا تتوقف رؤية أبوظبي عند الصقور والإبل، إذ تقود الإمارة أيضاً جهوداً رائدة في حماية وإكثار طائر الحبارى المرتبط تاريخياً برياضة الصيد بالصقور، إذ ومن خلال الصندوق العالمي للحفاظ على الحبارى، تم حتى العام 2024 تفريخ نحو 888 ألف طائر وإطلاق أكثر من 535 ألفاً في البرية عبر 18 دولة، ما أسهم في استقرار أعدادها البرية والحفاظ على دورها البيئي. 
يجسد المعرض هذا التوازن بين الأصالة والاستدامة، حيث لا يقتصر على عرض الإبل والصقور فحسب، بل يقدم أحدث الابتكارات مثل الطائرات المسيّرة المخصصة لتدريب الصقور، وأجهزة محاكاة الطرائد، بما يخفف الضغط عن الطيور البرية ويحافظ على هذه الرياضة العريقة وفق معايير الاستدامة العالمية.
وتثبت أبوظبي أن التقدم والحفاظ على الموروث يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، عبر مزيج فريد يجمع بين العلم والرعاية البيئية والفخر الثقافي، لتضع نموذجاً عالمياً رائداً في حماية الحياة الفطرية وصون التراث الطبيعي للأجيال القادمة.

المصدر: وام
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الصقور
الحبارى
الإبل
آخر الأخبار
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
علوم الدار
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
اليوم 15:33
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
الرياضة
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
اليوم 15:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تركيا
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©