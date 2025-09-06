معرض الصيد والفروسية.. الابتكار والإرث لحماية الموروث الطبيعي

يعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، من أبرز المنصات الإقليمية والدولية للاحتفاء بالإرث الثقافي المرتبط بالصيد والفروسية، ويُجسد التزام الإمارات بالحفاظ على الموروث الطبيعي وتعزيزه من خلال حلول مستدامة وتقنيات متقدمة.

ويُسلّط المعرض الضوء على جهود حماية الأنواع الرمزية للبيئة الصحراوية، مثل الصقور والإبل والطيور البرية، عبر برامج علمية رائدة ومبادرات بيئية متكاملة، في مشهد يعكس توازنًا فريدًا بين الأصالة والتجديد، وبين الفخر بالهوية الوطنية والرؤية المستقبلية لصون التراث الطبيعي.

يُعد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور في البرية من أبرز إنجازات الإمارات في مجال المحافظة على البيئة، إذ انطلق من أبوظبي عام 1995، وتمكن حتى مايو 2025 من إعادة إطلاق 2,355 صقراً من نوعي الحر والشاهين في البرية بمناطق مختلفة في كازاخستان والدول المجاورة. وخلال العام الجاري، أُطلق 81 صقراً (53 شاهيناً و28 حراً)، جُهزت جميعها بشرائح إلكترونية للتعريف وأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية تعمل بالطاقة الشمسية لمراقبة مساراتها وضمان بقائها في بيئاتها الطبيعية.

يمثل مستشفى أبوظبي للصقور، أحد أكبر المستشفيات المتخصصة في العالم، محوراً رئيسياً في هذه الجهود، من خلال إجراء الفحوصات الصحية وإعادة التأهيل، إضافة إلى تنظيم ممارسة الصيد بالصقور بشكل قانوني وتقديم برامج توعوية وتعليمية.

وتُنقل الصقور البرية سنوياً من أبوظبي إلى مواقع الإطلاق المختارة على طرق الهجرة التقليدية، بما يضمن استمرار هذه الأنواع وحماية التوازن البيئي.

وإلى جانب الطيور، تبقى الإبل رمزاً خالداً للثقافة الإماراتية والصمود. ففي نسخة 2025 من المعرض، كشف مركز الإمارات لأبحاث التكنولوجيا الحيوية عن إنجاز علمي بارز تمثل في استنساخ الإبل الخاصة بسباقات الهجن وجمالها. ويعمل هذا المركز بالتعاون بين خبراء إماراتيين وكوريين للحفاظ على السلالات الأصيلة من خلال استنساخ الإبل باستخدام عينات أنسجة محفوظة. ومن أبرز الأمثلة الناقة الشهيرة "مبروكان"، التي رحلت في العام 2010، وأُعيدت حياتها الوراثية في العام 2021 عبر عدة نسخ مستنسخة، بعضها بلغت قيمته السوقية أكثر من 60 مليون درهم، وأتيحت للزوار فرصة مشاهدة اثنتين من هذه النوق، في مشهد يجسد تلاقي التقاليد مع أحدث ما توصل إليه العلم.

وأوضحت الدكتورة غبشة الكتبي، الطبيبة البيطرية والباحثة في المركز، أن الاستنساخ يهدف بالأساس إلى دعم التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة الوراثية على التكيف، كما أن التعاون مع الخبراء الكوريين مكّن من إدخال أحدث تقنيات الاستنساخ إلى الإمارات، بما يحفظ السلالات المتميزة في سباقات الهجن ومنافسات مزاينات الإبل، ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة رغم التغيرات البيئية.

لا تتوقف رؤية أبوظبي عند الصقور والإبل، إذ تقود الإمارة أيضاً جهوداً رائدة في حماية وإكثار طائر الحبارى المرتبط تاريخياً برياضة الصيد بالصقور، إذ ومن خلال الصندوق العالمي للحفاظ على الحبارى، تم حتى العام 2024 تفريخ نحو 888 ألف طائر وإطلاق أكثر من 535 ألفاً في البرية عبر 18 دولة، ما أسهم في استقرار أعدادها البرية والحفاظ على دورها البيئي.

يجسد المعرض هذا التوازن بين الأصالة والاستدامة، حيث لا يقتصر على عرض الإبل والصقور فحسب، بل يقدم أحدث الابتكارات مثل الطائرات المسيّرة المخصصة لتدريب الصقور، وأجهزة محاكاة الطرائد، بما يخفف الضغط عن الطيور البرية ويحافظ على هذه الرياضة العريقة وفق معايير الاستدامة العالمية.

وتثبت أبوظبي أن التقدم والحفاظ على الموروث يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، عبر مزيج فريد يجمع بين العلم والرعاية البيئية والفخر الثقافي، لتضع نموذجاً عالمياً رائداً في حماية الحياة الفطرية وصون التراث الطبيعي للأجيال القادمة.