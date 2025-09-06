الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في «القيم الأخلاقية»

خليفة الظاهري في صورة جماعية مع المشاركين في المؤتمر (وام)
7 سبتمبر 2025 01:19

ريو دي جانيرو (وام) 

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أعمال المؤتمر الدولي «دور القيم الأخلاقية في التقارب بين الشعوب والقارات»، الذي انعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 4 و5 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من العلماء والقيادات الدينية والفكرية من دول العالم المختلفة، وذلك في إطار قمة «بريكس» للحوار الديني.
وألقى الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، كلمة رئيسية أعرب في مستهلها عن شكره للمؤسسات المنظمة والرعاة على جهودهم في تعزيز قيم الحوار والتعايش، مؤكداً أن اللقاء يشكّل فرصة تاريخية لتجديد الدعوة إلى جعل القيم الروحية والأخلاقية أساساً لبناء عالم أكثر سلاماً وتوازناً.
وأشار إلى أن الأديان ما تزال تمثل إطاراً راسخاً لنشر الرحمة والتفاهم بين الشعوب، وأن دولة الإمارات جسدت هذا الدور عبر مبادرات عالمية رائدة، في مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية التي أطلقت من أبوظبي عام 2019 وأصبحت مرجعاً دولياً لترسيخ مبادئ التعايش. كما شدد على أهمية دور الأسرة في صون الهوية وتوريث القيم ورعاية الأجيال، داعياً القيادات الدينية إلى بلورة مرجعيات تحمي مكانتها، باعتبارها الركيزة الأوثق لاستقرار المجتمعات وحماية تماسكها.
وتناول الظاهري موضوع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ما يحمله من فرص واسعة لتطوير التعليم والطب والاتصال والمعرفة، وما يوفره من إمكانات لتعزيز رفاهية الإنسان.
ودعا إلى بلورة رؤية أخلاقية مشتركة تجعل من هذه التقنية قوة إيجابية داعمة للتنمية، ورافداً لتعزيز التعاون والسلام وخدمة الإنسانية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة ملهمة لتحقيق مستقبل أكثر رحمة وتوازناً إذا ما وُجّه بروح القيم المشتركة بين الأديان والثقافات.

أخبار ذات صلة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
ريو دي جانيرو
البرازيل
آخر الأخبار
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
علوم الدار
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.. منصة لتجديد الأفكار وإبراز التجارب الناجحة
اليوم 15:33
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
الرياضة
المر: نعمل للمستقبل وهدفنا «لوس أنجلوس 2028» و«بريسبان 2032»
اليوم 15:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تركيا
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©