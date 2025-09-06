مزاد الصقور بيع 41 صقراً بإجمالي 1.66 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت فعاليات مزاد الصقور ضمن النسخة الثانية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمركز أدنيك، وسط إقبال واسع من عشاق التراث وهواة الصقارة من داخل الدولة وخارجها.

وشهدت ستة مزادات حضورية بيع 41 صقراً بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و668 ألف درهم إماراتي، ما يعكس المنافسة القوية والطلب الكبير على أجود أنواع الصقور.

ويضم المزاد نحو 1000 صقر من أفضل المزارع المحلية والعالمية، مصنّفة ومزودة ببطاقات تعريفية دقيقة عبر أجهزة لوحية تفاعلية لتسهيل الاطلاع على المواصفات.

وتُعد هذه النتائج مؤشراً واضحاً على المكانة المرموقة التي يحظى بها مزاد الصقور، بوصفه منصة تراثية وتجارية تجمع بين الجودة والهوية الثقافية، وتستقطب نخبة المزايدين من داخل الدولة وخارجها.

ويشترط على الراغبين في المزايدة التسجيل وإنشاء حساب عبر المنصة الإلكترونية، ودفع وديعة تأمين قابلة للاسترداد. ويُعد أعلى عرض عند إغلاق نافذة المزايدة هو العرض الفائز، بشرط استيفاء السعر الاحتياطي والامتثال للشروط كافة.

ويُعد مزاد الصقور في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تجربة تراثية فريدة، تجمع بين الحماسة والهوية الثقافية، وتُبرز الدور الريادي لدولة الإمارات في الحفاظ على فن الصيد بالصقور وتطويره بأساليب علمية مستدامة.