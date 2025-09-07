الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الهلال الأحمر يسلم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للشعب الأفغاني

الهلال الأحمر يسلم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للشعب الأفغاني
7 سبتمبر 2025 12:50

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الحزمة الأولى من المساعدات الطبية الإماراتية المخصصة لدعم الشعب الأفغاني الصديق، وتخفيف معاناة المتضررين والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق مؤخراً.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الاستجابة الإغاثية الفورية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة المتضررين من الكوارث والأزمات.

ويجسد هذا التحرك الميداني حرص الدولة الدائم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في أنحاء العالم المختلفة، انطلاقاً من مبادئها الأصيلة في تعزيز التضامن الإنساني العالمي، ودورها الريادي في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.


وكان فريق قيادة العمليات المشتركة قد باشر مهامه فور وصوله إلى الأراضي الأفغانية يوم الأربعاء الماضي، حيث عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الصحية المحلية على إيصال المساعدات وتوزيعها، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الطبي على مواجهة التحديات الناجمة عن الكارثة.

المصدر: وام
الهلال الأحمر
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
أفغانستان
