أكاديمية الإعلام الجديد تطلق الموسم السادس من برنامج «فارس المحتوى»

أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق الموسم السادس من برنامج «فارس المحتوى»، الذي شهد في موسمه الخامس تخريج 51 صانع محتوى عربياً تم اختيارهم من بين أكثر من 1000 طلب مشاركة استقبلتها الأكاديمية، خضع خلالها المنتسبون إلى برنامج تدريبي متخصص استمر 5 أسابيع ولأكثر من 80 ساعة تدريبية.



ويترجم برنامج «فارس المحتوى» رؤية أكاديمية الإعلام الجديد التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2020، في دعم المواهب في المنطقة العربية وتمكينها من صناعة محتوى متميز، وهو ما ينعكس إيجابياً على مستوى المحتوى الرقمي العربي.

وسيركز برنامج «فارس المحتوى» في موسمه السادس، بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي كأداة لإنشاء المحتوى، وكيفية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها، بما يساعد المبدعين على تحقيق نقلات نوعية في صناعة المحتوى وزيادة انتشارهم وقدرتهم على التأثير، وكيفية التوسع المدروس في استخدام الذكاء الاصطناعي، باعتباره مكملاً للإبداع البشري وليس بديلاً عنه، والإضاءة على أهميته كعامل يسهم في تطوير صناعة المحتوى، من خلال توليد الأفكار واختصار الوقت والجهد خلال عمليات الإنتاج والتحرير. وكانت برامج صناعة المحتوى الرقمي، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، قد استقبلت أكثر من 3000 طلب مشاركة منذ بداية شهر مايو الماضي حتى الآن، واستقبل برنامج «فارس المحتوى» في نسخته السادسة، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد، أكثر من 800 طلب مشاركة خلال مدّة الحملة الترويجية التي تم إطلاقها منذ بداية أغسطس الماضي، إذ تم فحص وتنقيح الطلبات ومقابلة المرشحين النهائيين للانتساب (300 مرشح)، حيث وصل 150 منهم إلى التصفيات النهائية وتمت الموافقة على 70 صانع محتوى عربياً سيتلقون تدريباً على كل ما يحتاجونه لتنفيذ أفكارهم وصقل مواهبهم، من خلال ورش عمل تفاعلية في مجال كتابة السيناريو والسرد القصصي والتصوير والتحرير، انطلقت في مقر المؤثرين ابتداءً من 1 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل.





وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن برنامج «فارس المحتوى» مثّل منذ إطلاقه علامة فارقة في صقل المواهب العربية وتطوير صناعة المحتوى الهادف القادر على إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات العربية، ودعم التنمية المستدامة وتقديم الصورة الحقيقية عن إمكانات أبناء المنطقة ومدى انفتاحهم على التجارب المتقدمة في هذا المجال، وجدارتهم بالإسهام في رسم مشهد جديد للإعلام الرقمي على مستوى العالم.



وأضاف أن الموسم السادس من برنامج (فارس المحتوى) استقطب 8282 طلب مشاركة خلال ستة مواسم، ما يؤكد أهميته ودوره الحيوي في الارتقاء بقدرات المبدعين العرب وتطوير صناعة المحتوى في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تحقيق هدف رئيسي يتمثل في تمكين المنتسبين من الانتقال المنهجي من الهواية إلى عالم الاحتراف الحقيقي في صناعة المحتوى، لما يتيحه للمشاركين من معارف وخبرات وتبادل الآراء مع أبرز المتخصصين العالميين وخبراء التواصل الاجتماعي. ويعتبر برنامج «فارس المحتوى» نقلة نوعية في تعزيز حضور المنتسبين على المنصات الرقمية المختلفة، حيث يستقطب صناع المحتوى الخبراء في المنصات الرقمية وعدداً كبيراً من المتخصصين في الإعلام الرقمي، ويحظى منتسبوه بفرص نموذجية للتواصل مع أهم المؤثرين في مجال المحتوى الرقمي، ما يسهم في تطبيق أفكارهم المبتكرة وزيادة انتشارهم وتنمية أعمالهم.

وتتّبع أكاديمية الإعلام الجديد معايير دقيقة عند اختيار صناع المحتوى المشاركين في البرنامج، وفي مقدمتها مهارة المتقدمين، كما تبدي اهتماماً كبيراً بشغف المشارك بالعمل في الإعلام الرقمي، مع مراعاة التخصص العلمي والمهني للمتقدم في مجالات الطب والهندسة والثقافة والاقتصاد والبرمجة والاستدامة والمحاماة، وغيرها من العلوم والتخصصات، الأمر الذي يسهم في إثراء الفضاء الرقمي العربي بمحتوى هادف.

وسجل برنامج «فارس المحتوى» إنجازات عدة خلال مواسمه الخمسة السابقة، حيث بلغ إجمالي متابعي خريجيه 12 مليوناً و192 ألفاً و199 متابعاً. ونجح البرنامج عبر خمسة مواسم في استقطاب 9046 طلب مشاركة، وبلغ إجمالي عدد متابعي المتقدمين في الموسم السادس 6.7 مليون متابع، في حين حقق المشاركون في الموسم الخامس عدد مشاهدات بلغ أكثر من 12 مليوناً و750 ألف مشاهدة، كما خضعوا لاختبارات تقييم تضمنت إنتاج ما يزيد على 400 محتوى متنوع خلال فترة التدريب.