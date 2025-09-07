الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الداخلية» تنظم ملتقى «دور الأجهزة الشرطية الدولية في تعزيز أمن المجتمعات»

«الداخلية» تنظم ملتقى «دور الأجهزة الشرطية الدولية في تعزيز أمن المجتمعات»
7 سبتمبر 2025 15:17

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للتعاون الشرطي الدولي الذي يصادف 7 سبتمبر من كل عام، ملتقى بعنوان «دور الأجهزة الشرطية الدولية في تعزيز أمن المجتمعات»، بمشاركة متحدثين يمثلون مؤسسات ومنظمات شرطية إقليمية ودولية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن، تحدثوا عن أهمية التعاون والتكامل الدولي في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم.


وتحدث في الملتقى، الذي نُظم بشكل افتراضي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والسفيرة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية، والمقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وإلينا اوتامندي، المديرة العامة للعلاقات الدولية وشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الإسبانية، وإيراكلي بيريدزي، رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والمستشار الدكتور أحمد محمد الكعبي، ممثلاً عن جهاز الشرطة الخليجية، وداني فان إلثيوس، من منظمة الشرطة الأوروبية «اليوروبول».

وتناول الملتقى، الذي حضره المستشار عبدالله حسن المرزوقي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وأداره المقدم حسن البدوي، من برنامج خليفة للتمكين «أقدر»، محاور رئيسية ركزت على أهمية تعزيز التكامل وتطوير آليات العمل الشرطي المشترك، في ظل التحديات الأمنية العالمية المتزايدة، وضرورة توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات.

وأكد المتحدثون أن التعاون الشرطي الدولي يمثل ركيزة أساسية لحماية المجتمعات، وضمان الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أن تبادل الخبرات والمعلومات والقدرات يعزز من جاهزية أجهزة الشرطة لمواجهة المخاطر الأمنية المستجدة، وأن هذا التعاون ركيزة أساسية في تعزيز أمن المجتمعات، إذ يتيح تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الأجهزة الأمنية حول العالم، بما يسهم في تطوير مبادرات مجتمعية مبتكرة تستهدف حماية الأفراد وتعزيز وعيهم الأمني.

واستعرض المشاركون أبرز التجارب والممارسات العالمية الناجحة في مجال التنسيق بين الأجهزة الشرطية، مع التأكيد على الدور المحوري للشراكات الدولية في دعم الاستراتيجيات الوقائية، وبناء منظومة أمنية أكثر مرونة وتكاملاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

المصدر: وام
الشرطة
وزارة الداخلية
