علوم الدار

حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة

7 سبتمبر 2025 15:37

أصدرت حكومة عجمان قراراً يقضي بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في غير الأماكن المخصصة لها داخل الإمارة.

ونص القرار على تكليف اللجنة العليا للطاقة في عجمان بضبط وإثبات المخالفات من خلال مأموري الضبط القضائي المختصين، وتطبيق الجزاءات الإدارية بحق المخالفين.

وتتدرج الغرامات بدءاً من 5 آلاف درهم على مالك المركبة المخالفة، وصولاً إلى 10 آلاف درهم في حال التكرار، بينما تصل في المخالفة الثالثة إلى 20 ألف درهم مع حجز المركبة وبيعها بالمزاد العلني، بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط.

وأجاز القرار للجنة العليا للطاقة توقيع جزاءات إضافية على المنشآت المرخصة المخالفة، تصل إلى وقف أو إلغاء تصريح تداول المواد البترولية، إضافة إلى إزالة المخالفة فوراً على نفقة المالك إذا ارتكبت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية أو شكلت خطراً على السلامة العامة.

وسيتم العمل بالقرار بعد 30 يوماً من تاريخ صدوره.

المصدر: وام
حكومة عجمان
المواد البترولية
