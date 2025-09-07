الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
7 سبتمبر 2025 17:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
كما توقع المركز، في نشرته اليومية، أن تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:08 والمد الثاني عند الساعة 01:32، والجزر الأول عند 19:21، والثاني عند الساعة 08:05.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والمد الثاني عند الساعة 22:24، والجزر الأول عند الساعة 16:17 والثاني عند الساعة 04:19.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة               الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                42 30 75 25
دبي                     40 31 80 30
الشارقة                 40 29 75 30
عجمان                 41 30 80 30
أم القيوين              39 30 80 25
رأس الخيمة           41 29 75 25
الفجيرة                 36 30 80 50
العـين                   43 29 60 20
ليوا                      44 30 60 20
الرويس                 45 28 60 25
السلع                    45 29 50 25
دلـمـا                    44 32 70 20
طنب الكبرى          35 31 80 40
طنب الصغرى       35 31 80 40
أبو موسى             36 31 80 40.

المصدر: وام
